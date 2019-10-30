Экстрасенс предрекла скорый крах отношениям Ивлеевой и Элджея

Экстрасенс, таролог и психолог Марианна Абравитова уверена, что звездная пара вскоре расстанется. По ее мнению, пик отношений 28-летняя телеведущая Настя Ивлеева и 25-летний рэпер Элджей уже прошли.

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