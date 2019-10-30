Экстрасенс предрекла скорый крах отношениям Ивлеевой и Элджея

Абравитова констатировала, что оба – люди звездные и самодостаточные, и при этом каждый очень индивидуален. Психолог считает, что теледиве и музыканту сложно с кем-либо уживаться.
Экстрасенс отметила, что у Насти Ивлеевой и Элджея разные дороги. Она уверена, что их союз не на века. "Они не являются исключением из правил. Они были уже на пике своих отношений, и сейчас у них начался спуск с горки. В общем-то они идут на выход из своего союза и своего брака", – цитирует Абравитову WomanHit.ru.
"Всплеск эмоций у них уже закончился. Все у них уже прогорело. Сейчас у них период старта к новым отношениям", – добавила экстрасенс. Вокруг каждого много людей, которые хотят приблизиться к этим ярким личностям".
"Между ними хватки уже нет, поэтому каждый из них скоро развернется спиной друг к другу. Взгляды по сторонам они уже бросают", – заявила таролог. При этом она назвала дату распада отношений Насти Ивлеевой и Элджея. "В 2020 году пара разойдется, и у каждого из них впереди по несколько браков…", – считает Марианна Абравитова.
Напомним, роман Насти Ивлеевой и Элджея развивался стремительно. В декабре 2018 года влюбленные подтвердили отношения. Звездная пара скрепила чувства узами брака.
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