Настя Ивлеева раскрыла секрет удачного замужества с иностранцем

На видео звезда предстала в новом образе – Анастэйша Инглиш. Она ярко накрасила губы, надела черный кроп-топ с длинным рукавом и прикрепила к волосам розовый бант. В ролике теледива дает советы по привлечению американца и параллельно учит подписчиков английскому языку.
"Всем hello! My name is Anastacia. I’m from… Я из Голливуда, короче. Кто хочет удачно выйти замуж за американца, то мои курсы вам помогут", – начала монолог блогерша.
Ведущая смоделировала ситуацию с ухажером в ресторане. Когда официант наливал ей вина, она несколько раз просила его увеличить порцию. В результате она сорвалась на русский мат и потребовала, чтобы ей наполнили стакан до краев. После чего залпом выпила его.
После этого Настя завела непринужденную беседу и рассказала кавалеру о своем хобби. Ивлеева заявила, что увлекается танцами и поспешила продемонстрировать талант. В итоге она ударилась ногой о стену и упала на пол. Процесс сопровождался нецензурной русской бранью.
"You so strong! You have a gim everyday? Because i don’t look after this big мыщц… You are Геркулес?" – соблазняла "бойфренда" блогерша.
Поняв, что ее приемы обольщения не действуют на партнера, Настя перешла к радикальным мерам. Она подняла майку, обнажив грудь. "Это беспроигрышный вариант. Но после него замуж не берут. Возможно, у вас будет ночь с глубоким изучением английского языка…" – завершила Ивлеева.
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