Замужняя Настя Ивлеева не живет с супругом

По словам знаменитости, ее практически не бывает в России. Вскоре после свадьбы девушка отправилась на съемки очередного сезона программы "Орел и решка". Судя по всему, молодым людям приходится очень непросто.
Тем не менее, несмотря на частые разъезды жены, Алексей всеми силами пытается поддерживать отношения. Он часто устраивает ей сюрпризы. Например, внезапно прилетает в город, в котором на тот момент снимается его возлюбленная.
Отметим, обручение знаменитостей состоялось 3 сентября. После церемонии бракосочетания Настя сменила фамилию на Узенюк. В медовый месяц пара отправилась на Сицилию, где путешествовала на арендованной яхте по побережью Средиземного моря.
Напомним, недавно Ивлеева дала пару советов, как удачно выйти замуж за иностранца. Но, к сожалению, они оказались не очень продуктивными. Как писали ранее "Дни.ру", после нескольких неудачных попыток актриса перешла к радикальным мерам.
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