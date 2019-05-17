"Прости, я влюбилась": жена Реввы о новом объекте обожания
Анжелика откровенно призналась в этом, находясь с мужем в Мельбурне. Там у него проходят гастроли юмористического шоу "Смешной и еще смешнее". Вместе с коллегой "по цеху" Михаилом Галустяном Александр развлекает австралийскую публику.
На своей Instagram-странице певец выложил красочное совместное фото. Однако, никаким разладом здесь и не пахнет. Так что же происходит у звездной пары на самом деле?
Оказывается, новой симпатией модели стал город Мельбурн. Во время прогулки Анжелику настолько поразили окружающие красоты, что она решила "разыграть" мужа и сделать шутливое заявление.
Напоминаем, что пара воспитывает двух дочерей – Алису и Амели. Она считается одной из самых крепких и счастливых в российском шоу-бизнесе. Певец и модель состоят в браке с 2007 года.
Знакомство Александра и Анжелики произошло в сочинском клубе в 2005-м году. В тот момент Ревва был членом команды КВН "Утомленные солнцем". Экстраординарному артисту с легкостью удалось обратить на себя внимание. Александр пробрался на танцпол и попытался удивить девушку своими фирменными танцевальными па. Такой оригинальный подход покорил сердце красавицы.
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