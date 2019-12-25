"Счастлива до дрожи": Бузова перестала скрывать роман с известным блогером

Ольга Бузова наконец призналась, что нашла новую любовь. Поющая ведущая, звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" рассекретила роман с Давидом Манукяном.

В Сети появился анонс финального выпуска шоу "Блан Б", в рамках которого известный юморист Тимур Батрутдинов пытается найти свою любовь. Артисту нужно выбрать лишь между двумя женщинами – Маргаритой Гавриловой или Елизаветой Аниховской. Помочь Батрутдинову решила его давняя подруга Ольга Бузова. Отметим, что в Сети перманентно муссируются слухи об их любовной связи. Однако сами знаменитости утверждают, что только друзья.

Ольга выразила надежду, что Тимур наконец сможет обрести счастье в любви. На что тот ей ответил: "Это слухи, что твоя жизнь личная наладилась?" По всей видимости, Батрутдинов имел в виду информацию о романе Бузовой с блогером Давидом Манукяном. Ольга не стала отпираться. "Я очень счастлива, прям до дрожи", – еле сдерживая слезы, призналась Бузова. После этого Тимур обнял Ольгу, а дальше были показан кадр из вайна звезды "Дома-2" и Давида, передает "Вокруг ТВ".

Напомним, что слухи о романе Бузовой и Манукяна появились еще летом. Давид снялся в клипе на песню Ольги, в котором пара по сюжету изображала влюбленных. Вот только отношения их не ладились: они жарко выясняли отношения. Затем особо наблюдательные поклонники заметили, что Ольга и Давид в соцсетях активно обмениваются кокетливыми сообщениями.

Флирт пары привел к тому, что недавно они записали новый трек, который активно продвигают. Впрочем, по слухам, отношения Бузовой и Манукяна вышли на новый уровень. Говорят, будто влюбленные живут вместе. Поводом для разговоров послужило видео, на котором Давид показал собаку, поразительно похожую на ту, что проживает с Ольгой.