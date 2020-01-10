Известие о смерти настигло Шепелева прямо на съемках

На шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" прозвучала печальная новость. Смерть сына стала полной неожиданностью для прославленного актера.

Новый выпуск программы был посвящен 64-летнему актеру Михаилу Васькову, прославившемуся благодаря таким фильмам как "Джек Восьмеркин – "американец", "Братья по обмену", "Лесник" и другим. Актер признался, что хотел бы встретиться со своей бывшей возлюбленной, которая от него забеременела, когда тому было всего 19 лет. Васьков уточнил, что других детей, о которых он мог бы знать, у него нет.

Артист рассказал, что в 1975 году на съемках в Самаре познакомился с женщиной по имени Галина. Они полюбили друг друга. Но когда съемочный процесс подошел к концу, Васькову пришлось уехать. Но спустя несколько месяцев артист снова захотел увидеться с любимой женщиной и вернулся в Самару. Но когда он с расстояния увидел Галину с беременным животом, то просто сбежал. "Я постоял, постоял и, в общем, смылся", – признался Михаил Васьков.

Редакторам шоу удалось найти ту самую Галину. Женщина появилась в студии и рассказала о своей незавидной участи. Она была замужем три раза, и все неудачно. Первого супруга задавила машина, второй тоже погиб в результате страшной аварии, а третий скончался из-за обширного инфаркта.

Но главная новость ждала Михаила Васькова впереди. Галина призналась, что его сын Викентий умер пять лет назад. Известие о смерти стало потрясением для всех присутствующих в студии, в том числе и для ведущего Дмитрия Шепелева. "Он очень любил женщину. Они прожили десять лет в браке. Когда в очередной раз он поехал в Белгород как шеф-повар по контракту и вернулся, то она уже вышла замуж. Он запил и в течение трех лет просто сгорел. Он умер", – рассказала женщина со слезами на глазах.

В заключение она философски отметила: "Вот такая я черная вдова, такая моя карма. Хорошо, видимо, Миш, что наши пути разошлись". Узнавший печальную новость Михаил Васьков вспомнил. как несколько лет назад общался с экстрасенсом и спросил у того, есть ли у него наследники. "Этот человек сказал, что есть, но мы никогда не увидимся. Очень жаль, что все так вышло, но все равно надо было когда-то узнать об этом", – заключил актер.