Шепелев с двумя детьми попал в неловкую ситуацию в торговом центре

Телеведущий попал в сложную ситуацию в торговом центре. Дмитрий Шепелев отправился туда с детьми.

Шоумен в одиночку воспитывает шестилетнего сына Платона. Дмитрий Шепелев ответственно относится к своей родительской роли, поэтому часто просит совета у более опытных в этом вопросе подписчиков в соцсетях.

В "Сторис" личного "Инстаграм" артист задал поклонникам что-то наподобие загадки. Шепелев отметил, что с ним произошел любопытный эпизод. Шоумен подробно описал детали случившегося и попросил найти из сложившийся ситуации выход. Самому смекалистому подписчику знаменитость обещала билеты в кино.

"Дано: один ребенок-мальчик, один ребенок-девочка и один взрослый дядя. Условие: в торговом центре ребенок-мальчик очень сильно захотел в туалет и отказывается идти один. При этом девочка отказывается заходить в мужской туалет, но взрослый дядя очень боится оставлять девочку одну. Вопрос: что делать взрослому дяде, чтобы не потерять одного ребенка, не замарать другого и, самое главное, успеть на фильм?" – рассказал телеведущий.

Нет сомнений, что главными героями этой забавной истории стали Дмитрий Шепелев, его сын Платон и сверстница мальчика – Лада. Это дочка возлюбленной телеведущего, дизайнера Екатерины Тулуповой.

Отметим, что отношения Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой давно перешли в ранг серьезных. Через полгода после начала отношений шоумен сделал избраннице предложение. Влюбленные давно живут вместе. Интересно, что телеведущий говорит: "мои дети", когда речь заходит о Платоне и Ладе.