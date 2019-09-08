"Катастрофа": Дайнеко в странной позе озадачила поклонников

Правда, в этот раз выпускница "Фабрики звезд" озадачила подписчиков новой публикацией. Виктория выложила на своей странице в социальной сети Instagram странный контент, который вызвала у фолловеров закономерные вопросы – что же девушка хотела сказать неожиданным снимком? Да и хотела ли вообще?
Подписи, в прочем, артистка не оставила. Вместо текста – куча разноцветных смайликов сердечек и задорное фото, где певица сидит, предположительно, в гримерке.
Облаченная в огромную клетчатую рубашку, Дайнеко с удобством расположилась на стуле, вытянувшись в полушпагат. Примечательной особенностью фотографии стали ярко-желтые сапоги. Глаза девушки закрыты. Неужели спит?
Не на шутку озадаченные поклонники решили поинтересоваться у "Фабрикантки" напрямую – что все это значит? Артистка же ответила довольно неоднозначно, что "поймет тот, кто знает". Подобная реакция побудила пользователей начать придумывать свои версии происходящего.
"Что с совестью? Катастрофа", "Ну держись, Анастасия Волочкова, конкуренты подрастают", "Напилась я пьяна", – с юмором отреагировали фолловеры певицы.
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