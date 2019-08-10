"Красота естественная": Дайнеко показала фото без макияжа и ретуши

Артистка похвасталась снимком без фильтров. Также Виктория Дайнеко показала, как выглядит без макияжа.

В личном Instagram артистка опубликовала свежий снимок. Знаменитость запечатлена без косметики, демонстрируя свою природную привлекательность. Также Виктория Дайнеко отказалась от ретуши изображения.

"Без фильтра. Без макияжа. Только хорошие флюиды", - написала 32-летняя вокалистка.

Отметим, что публикацию Виктории Дайнеко подписчики встретили с восторгом. "Боже ну хоть кто-то не увеличивает губы и не закалывается ботоксом. Прекрасная естественность❤️❤️❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень красивая девушка! Милая, нежная и НАСТОЯЩАЯ!!! ВСЕ СВОЕ!!! БРАВО! ВСЕ ОТ ПРИРОДЫ!!! 😍", "Красота естественная. Может и немного уходовая, но хоть не под линейку перекроеенная нос слава богу свой. Губы свои. Вам все идет", "Зато натурально, за это реальное уважение", – пишут интернет-обыватели.

Отметим, что сейчас Виктория Дайнеко отдыхает в Майами. Знаменитость проводит время на побережье и иногда посещает светские мероприятия.

Отметим, недавно Виктория Дайнеко опубликовала в микроблоге фото, на котором запечатлена в бикини. Артистка также не стала использовать ретушь и опубликовала снимок таким, каков он есть. Внимательные поклонники отметили, что у Виктории есть целлюлит.