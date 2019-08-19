"Постоянно забываю слова": Виктория Дайнеко призналась в проблемах с памятью

Артистка поделилась откровением с поклонниками в Instagram. Виктория Дайнеко рассказала, что забывает тексты песен.

Исполнительница опубликовала видео, на кадрах которого она поет под гитару, подсматривая слова на пюпитре. Оказывается, она забывает не только новые тексты, но и свои давние хиты.

"Тот случай, когда текст и не запомнить, и не прочитать вовремя. На самом деле, я реально постоянно забываю слова, могу песню петь десять лет и все равно забыть", – рассказала 32-летняя Виктория Дайнеко. Подписчики не осудили певицу. Напротив, многие поддержали ее и признались, что память нередко изменяет и им.

Напомним, Виктория Дайнеко в свое время победила на проекте "Фабрика звезд – 5", после чего с ней стал работать композитор Игорь Матвиенко. С тех пор у артистки вышли четыре альбома.

За свою карьеру звезда отметилась романами с певцами Павлом Артемьевым, Дмитрием Пакуличевым ("Корни") и Алексеем Воробьевым. Как писали "Дни.ру", с 2014 года Виктория Дайнеко встречалась с барабанщиком Дмитрием Клейманом, вышла за него замуж и родила дочь. В 2017 году пара рассталась.

Недавно появились слухи о том, что между Викторией Дайнеко и Алексеем Воробьевым возобновились романтические отношения. Сами исполнители предпочитают не комментировать данную информацию или говорят, что их связывает только теплая дружба.