С рассеянной Дайнеко произошел казус перед выступлением

Виктория Дайнеко выступила на сцене столичного развлекательного центра
"Вегас". Артистка поняла, что надела разные туфли, перед самым выходом к публике. Исправлять ситуацию было поздно.
По словам звезды, казус случился из-за усталости – последние гастрольные дни были напряженными. Поспав всего четыре часа, Дайнеко выехала на автомобиле из Сибая в Магнитогорск, а затем прилетела в Москву, где занялась личными делами.
Освободившись, Виктория стала спешно собираться на концерт в Кунцево. "Залетаю домой. Что-то пытаюсь съесть, потому что с самолета не было свободной минуты. Параллельно надеваю мейк, в чемоданах ищу костюм. Нахожу одну туфлю на полу, вторую в чехле. Складываю все вместе, вылетаю из дома..." – рассказала она.
За 20 минут до выхода на сцену певица поняла, что схватила туфли от разных пар. Поскольку одна все-таки была правой, вторая левой, а каблуки одной высоты, Виктория Дайнеко решила идти как есть. "А кто сказал, что туфли обязательно должны быть одинаковыми?!" – спросила она в видеоролике.
Пользователи соцсети в комментариях предположили, что Виктория Дайнеко станет автором нового звездного тренда – выступать в разной обуви. Также поклонники отметили, что артистка похудела, и похвалили ее фигуру.
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