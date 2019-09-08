Виторган показал округлившийся живот Нино Нинидзе

О предположительном романе двух знаменитостей стало известно буквально несколько месяцев назад. Напомним, что не так давно они вместе избавились от уз предыдущих браков – Нино в мае развелась с актером Кириллом Плетневым, а Максим – в июне с Ксений Собчак.
Примечателен тот факт, что пара, обросшая самыми невероятными слухами, никак не комментировала свои отношения. Нино даже опровергала информацию о возможном партнерстве, однако вскоре оказалось, что между двумя медиа-персонами действительно что-то есть. Виторган стал активно делится фотографиями возлюбленной на своей странице в социальной сети Instagram, что убедило поклонников в наличии нежных чувств.
В этот раз, как сообщает издание Vokrug.tv, Максим подкинул поклонникам новую любопытную пищу к размышлениям. В микроблоге он опубликовал фото Нинидзе, где девушка стоит с заметно округлившимся животом.
Впрочем, стоит отметить, что никаких пояснений актер не сделал. Меж тем в Instagram самой Нинидзе не было ни малейших намеков на возможную беременность. Поклонникам остается только гадать – действительно ли актриса в положении или же ткань толстовки выпирает.
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