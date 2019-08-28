Счастливый Виторган объявил о рождении ребенка

О прибавлении в семействе счастливый Эммануил Виторган объявил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька... КЛАРОЧКА!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – объявил популярный актер. Сообщение Виторган сопроводил фотографией, на которой запечатлен с 57-летней супругой Ириной Млодик и их старшей дочерью Этель. При этом Ирина на руках держит новорожденную.
Судя по комментариям подписчиков, новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники, немного придя в себя, рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Так, певица Катя Лель написала: "Крутые ребята Вы!!!🤩👏🏻👌🏻😇💐 Поздравляем, дорогие наши!!! Счастья и здравия вашей прекрасной семье!!!🌸👄💕". Ей вторила Алла Рид: "Какая прелесть, Вы просто уникальные, поздравляю Вас от всей души❤"
Не обошлось без критических отзывов. Они звучали примерно одинаково: "Бред полный!!!! Куда мир катится????? Зачем природу обманывать????? Вы, что до 200 лет жить собрались? Не жалко детей, что сиротами останутся??????" На все эти вопросы ответил сам Эммануил Виторган в одном из недавних интервью.
Он сказал: "Конечно, я все это понимаю, что когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж мне будет больше ста лет. Но разве все это важно? Я уже очень много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае не важен. Главное, что на свет появился новый человек. Как по этому поводу можно злорадствовать? Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем".
Напомним, что зимой 2018 года в семье Эммануила Виторгана и Ирины Млодик случилось долгожданное пополнение – родилась дочь Этель. Тогда актер заявил, что ребенка вынашивала сама Ирина. Однако некоторые поклонники отнеслись со скепсисом к словам артиста.
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