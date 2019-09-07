"Не усваивалась даже вода": Погребняк откровенно о первых родах

Напомним, что сейчас молодая чета воспитывает троих ребятишек. На своей странице в социальной сети Instagram Мария, обычно, рассказывает о семейной жизни и дает советы по воспитанию детей. В этот же раз дизайнер решила рассказать о "начале пути".
"Первая беременность протекала очень тяжело. Я тогда жила в Томске. У меня был жуткий токсикоз...", – поделилась с подписчиками знаменитость, – "...не усваивалась даже вода! На 5 месяце– я весила 45! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)".
Благо, что Погребняк тогда вовремя попался грамотный специалист. Супруга российского футболиста отметила, что ей пришлось ложиться в клинику на сохранение три раза. В каждый из таких моментов девушка оставалась под наблюдением медиков по две недели.
"Когда я пришла более-менее в себя, то полетела в Москву! Я уже была на 8,5 месяцах беременности! И тут встал вопрос, где рожать? Нам посоветовали врача в городском роддоме! Молодую,женщину! Мы лично с ней еще не были знакомы!", – продолжила повествование модель.
Мария рассказала, что в конечном итоге ей пришлось спешно принимать решение. Они с мужем уже было выехали заключать договор на оказание услуг, как девушке позвонил ее крестный и перенаправил в другое учреждение.
Несмотря на все перипетии, Погребняк родила здорового мальчика весом более трех с половиной килограмм. Роды протекали тяжело и сложно, однако воля молодой мамы была настолько сильна, что все сложилось благополучно.
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