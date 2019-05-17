Омолодившаяся Погребняк стала двойником дочери Пугачевой и Галкина
В личном Instagram светская львица опубликовала забавное видео. С помощью специальной программы Мария Погребняк превратилась в пятилетнюю девочку.
"Девочки, как же вы были правы, надо было знать меру в омолаживающих процедурах. Перекачала себя", – сказала Мария поклонникам.
Судя по всему, таким забавным способом звезда ответила на критику интернет-обывателей. Светскую львицу частенько уличают в использовании фотошопа и упрекают в пристрастии к уколам красоты.
Подписчикам Марии Погребняк видео показалось забавным. Многие отмечали, что супруге футболиста срочно надо родить дочь. Ведь девочка будет настоящей красавицей, если унаследует внешность матери. Другим показалось, что "омолодившаяся" Мария Погребняк стала двойником дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Елизаветы.
"Какая бы девочка красивая у вас родилась 🙏🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вам дочку еще надо! Кукла будет👍", "Похожа на дочку Аллы Пугачевой 😍", "Какая пусичка 😍😘😘😘, рожай дочку срочно))) прям из сказки 😍😍", "😆😆😆Я сначала подумала, что это Лиза Галкина.🤦♀", – писали Марии Погребняк интернет-обыватели.
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