Мария Погребняк готовится к серьезной операции

Бизнес-леди призналась в Instagram, что давно страдает из-за проблем со зрением. Мария Погребняк сообщила, что готовится к операции на глаза.

Светская львица пробовала носить очки и линзы, но быстро разочаровалась в них. Теперь жена футболиста Павла Погребняка собралась навсегда избавиться от проблемы.

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"Я решилась на операцию на глаза", – поделилась Мария Погребняк с фолловерами. Она долго откладывала поход к офтальмологу, но все же посетила специалиста, который пообещал ей вернуть стопроцентное зрение совершенно безболезненно.

"Меня напугала любимая свекровь, сказав, что я буду пару дней ходить с заклеенными глазами. А еще нельзя будет пользоваться телефоном и компьютером", – написала Мария Погребняк. "Про вождение автомобиля вообще молчу. Это для меня главный вопрос, так как по утрам отвожу детей в школу", – добавила супруга футболиста.

Медик заверил Марию Погребняк, что операция займет меньше минуты. Более того, ей пообещали, что вмешательство не скажется негативно на привычном образе жизни.

Операция светской львице предстоит 14 марта. Пройдет она в одной из частных клиник Москвы. Подписчики поддержали и собственными примерами из жизни приободрили Марию Погребняк, посоветовав не бояться и делать операцию обязательно.

Ранее Мария Погребняк ответила хэйтерам, раскритиковавший ее "детскую" фигуру. Жена Погребняка отреагировала с юмором. По словам Марии, пока злопыхатели обсуждают ее фигуру, они с мужем проводят время с пользой – занимаются любовью.