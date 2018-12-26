Изуродованные ноги жены Погребняка довели до тошноты

Жена футболиста Павла Погребняка опубликовала в своем Instagram семейную фотографию с отдыха. Пользователи обратили внимание, что ноги Марии выглядят неестественно, и заподозрили ее в использовании программы для обработки снимков.

Супруга нападающего клуба "Урал" отправилась на Мальдивские острова с детьми. На фотографии Мария позирует вместе с сыном – они запечатлены в прыжке. На заднем фоне стоит украшенная елка. Судя по всему, семья Погребняка отметит новогодние праздники на берегу океана. В подписи к снимку женщина пожелала подписчикам доброго утра.

Пользователи заметили, что ноги Марии выглядят очень неестественно, и предположили, что она перестаралась с фотошопом или диетой: "Что с ногой?", "Мария, при всем уважении: неудачное фото или фотошоп. Думаю, сами видите", "Полетели скелетики. Маруся, ты детей тоже не кормишь?", "С фотошопом перебор", "Да, нога странно смотрится…", "Какие ноги жуткие", "Все хорошо, да только ножку сзади зачем же так сужать? Вот с правой все в порядке, а левая ну уж очень изогнутая, будто без костей".

Женщина поспешила ответить возмущенным комментаторам. Она отметила, что фотография была сделана во время движения, а, значит, не исключены недочеты. "Вы реально думаете, что с моими ногами мне что-то срезать надо?" – передает ее слова Ura.ru.

Напомним, что Мария обвенчалась с футболистом Павлом Погребняком в 2006 году, а через восемь лет влюбленные сыграли свадьбу. Пара воспитывает троих детей. Они часто ездят на отдых и публикуют совместные фотографии и видео.