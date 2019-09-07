Грязный обман на шоу Шепелева на Первом канале

Ради денег многие готовы пойти на неблаговидные поступки. Актер Александр Семчев рассказал, как уронил свое достоинство на шоу Шепелева.



В этом году интернет облетела новость, что артист очень быстро и качественно скинул лишний вес. Поговаривали, что мотивацией к такому кардинальному изменению стали отношения с молодой любовницей, которую Семчев увел у собственного сына.

Ранее, на шоу "На самом деле", которое ведет Дмитрий Шепелев, актер подтвердил эти слухи: "Если уж выбирать между нами, то я больше подхожу Анне. Мне наша с ней связь очень нравится".

Артист уверенно заявлял, что для девушки он куда привлекательнее молодого отпрыска. Впрочем, недавно Александр заявил, что ничего подобного не было и постарался опровергнуть информацию из сплетен.

"Да вы что! Я даже не помню, Анна это была или не Анна. Ну как я мог увести девушку у собственного сына?! Это был постановочный телеспектакль, работа за деньги. Программе нужен был скандал", – рассказал актер в интервью изданию Starhit.

Он добавил, что по его мнению, телевидение и интернет – это клоака, собирающая в себя весь негатив. Впрочем, Семчев отметил, что если за это платят достойные деньги, то его не сильно волнует, что завтра о нем скажут "бабушки возле подъезда".

"Иногда жизнь заставляет ввязываться в гнусь из-за денег. История, о которой вы спрашиваете, именно тот случай. Я понимал, что пойдут всякие пересуды, что это минус мне в карму. Но с другой стороны – я же артист. Ну сыграл еще одну роль и забудь", – уточнил артист.

Он подметил, что иногда в профессии актера появляется момент всеядности. Уже стираются грани морали и этики. Тем не менее, Александр все равно так или иначе пытается отстоять свою поруганную собой же честь.

