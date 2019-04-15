Известный актер сбросил к юбилею 100 килограммов

Александр Семчев внезапно осознал, что долго не протянет с весом в 190 килограммов. К своему 50-летию актер сделал себе подарок – сбросил сотню.

Только правильное питание – и ничего больше, делится с журналистами Александр Семчев рецептом похудения. Ну и, конечно, сила воли.

"Просто надо было разозлиться, взять себя в руки и сделать какое-то усилие. Плыть по течению больше невозможно", – признался актер.

По словам Александра Семчева, толстяки – несчастные люди, их надо жалеть. Актер никому не желает так располнеть. Артист рассказывает, что начал набирать вес в 23 года. Причну этого он до сих пор не знает - предполагает, что в организме произошел какой-то сбой.

"А потом все накладывалось: наедал, заедал, переедал… В итоге в работе мой вес стал использоваться как фактура, появился комизм – еще надо поискать такого толстяка в актерской среде. Но все это действует до поры до времени", – откровенничал Александр Семчев в интервью изданию "АиФ". Актер подчеркивает, что такой вес- это ужасная нагрузка на ноги, печень, на весь организм.

Александру Семчеву 16 апреля исполняется 50 лет. По его словам, в последний раз он отмечал день рождения, когда ему было 25 лет. И к нынешнему юбилею он относится спокойно. В то же время, 16 апреля будет вручаться премия "Золотая маска". Семчев номинирован в категории "Драма. Мужская роль второго плана" за спектакль "Три сестры".