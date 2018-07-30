Шепелев взорвался от результатов ДНК-теста на отцовство

Москвичка Надежда Эккерт уверена, что заслуженный артист Александр Семчев – отец ее шестилетнего сына Артема. Она требует от актера признать ребенка. Александр предложил провести ДНК-исследование.

Надежда позвонила редакторам программы "На самом деле" и рассказала, что, когда ей было 27 лет, она потеряла голову от любви к 43-летней звезде. "Он мне приглянулся именно как актер. Замечу, как мужчина он мне совсем не понравился. (…) После каждого спектакля я дарила ему цветы. (…) В последний раз, когда я дарила ему цветы, он взял меня за руку очень нежно, поцеловал, посмотрел мне в глаза и сказал, что будет меня ждать на веранде при театре", – вспоминала москвичка романтическую встречу с кумиром.

Первое свидание плавно перетекло в ночь любви. Александр и Надежда стали встречаться. Однако актер тщательно скрывал эти отношения от общественности. Девушка уверена, что Семчев стеснялся ее, ведь она – обычный администратор в супермаркете, а он – великий актер.

Через полтора месяца после знакомства Эккерт узнала, что в положении. Она поспешила поделиться радостной новостью с любимым. "Я когда сказала, что беременна, он замолчал, сел. И он сказал очень грубо и резко: "Уходи, делай аборт. Твой залет, и ты с ним сама разбирайся".

Публикация от ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЛЮДИ (@people.theatre) 23 Дек 2017 в 5:48 PST

Москвичка решила оставить ребенка. Позже она вышла замуж за давнего поклонника, который принял ее сына как своего.

Проверка на детекторе лжи показала, что Надежда руководствовалась меркантильными интересами. Она сознательно пыталась забеременеть от известного и состоятельного человека. Однако Эккерт не согласилась с данными полиграфа.

В студии появился Александр Семчев. Он подтвердил слова девушки. Также артист заявил, что будет платить алименты только по решению суда.

Законный муж Эккерт – Александр тоже приехал на программу. Он сообщил, что на момент беременности Надежда не сказала, что это не его ребенок. О том, что отец мальчика – известный актер, супруг узнал за несколько дней до передачи. Мужчина ответил, что любит жену и сына, поэтому хотел бы оставить все как есть.

Публикация от d_moroz (@d_moroz) 30 Май 2018 в 8:08 PDT

Ведущего программы Дмитрия Шепелева растрогали слова Александра. Он был восхищен благородством мужа героини: "Я хочу вам сказать, что меня абсолютно потрясло то, что вы сделали. И особенно потрясло то, что вы здесь, поэтому я искренне могу сказать вам большое спасибо за ваше великодушие!"

Далее шоумен огласил результаты ДНК-исследования: Александр Семчев не является отцом шестилетнего Артема. "Кто отец этого мальчика?" – напал на гостью взорвавшийся от гнева ведущий. "Муж", – с ехидством произнесла Эккерт. Дмитрий отметил: он очень надеется, что слова героини являются правдивыми.