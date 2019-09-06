Эпатажная звезда возвращается в "Дом-2"

Эпатажная мать одной из участниц реалити-шоу Марины Африкантовой решила снова появиться на телеэкранах. Громкое заявление женщина сделала на своей странице в Instagram.
"6 сентября заступаю на "Дом-2", а смотреть вы меня можете 13 сентября. Буду стараться по ночам с вами лякать", – цитирует Татьяну Африкантову Пятый канал. Звезда телестройки попросила подписчиков в соцсети отнестись к происходящему снисходительно и помнить о том, что на своих экранах они наблюдают шоу.
При этом Африкантова расстроена, что ей не придется долго участвовать в проекте. Она отметила, что покинет шоу "Дом-2" вместе со своей дочерью. После ухода женщина пообещала поклонникам "зажигать" в прямых эфирах на своей странице в соцсети.
"Оторвемся напоследок, чтобы долго помнили мамашу Африкантову", — заключила эпатажная звезда шоу "Дом-2".
Напомним, Татьяна Африкантова пришла на телестройку вслед за своей дочерью. Она отличилась неординарным поведением и крутым нравом.
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