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Шоу-бизнес

Эпатажная звезда возвращается в "Дом-2"

Татьяна Африкантова. Фото: instagram.com/afrikantova_tv
54-летняя Татьяна Африкантова возвращается на телестройку. Зрители шоу "Дом-2" увидят ее в эфире 13 сентября.
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Эпатажная мать одной из участниц реалити-шоу Марины Африкантовой решила снова появиться на телеэкранах. Громкое заявление женщина сделала на своей странице в Instagram.

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"6 сентября заступаю на "Дом-2", а смотреть вы меня можете 13 сентября. Буду стараться по ночам с вами лякать", – цитирует Татьяну Африкантову Пятый канал. Звезда телестройки попросила подписчиков в соцсети отнестись к происходящему снисходительно и помнить о том, что на своих экранах они наблюдают шоу.

При этом Африкантова расстроена, что ей не придется долго участвовать в проекте. Она отметила, что покинет шоу "Дом-2" вместе со своей дочерью. После ухода женщина пообещала поклонникам "зажигать" в прямых эфирах на своей странице в соцсети.

"Оторвемся напоследок, чтобы долго помнили мамашу Африкантову", — заключила эпатажная звезда шоу "Дом-2".

Напомним, Татьяна Африкантова пришла на телестройку вслед за своей дочерью. Она отличилась неординарным поведением и крутым нравом.

Автор: 6 сентября 2019, 13:06
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Фока
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Да уж. Две бляди в одном флаконе. Семейный подряд.
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