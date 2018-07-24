Звезда "Дома-2" наплевала на свадьбу дочери: Она часто выходит замуж

Татьяна Африкантова призналась, что не верит в брак своей 30-летней наследницы Марины и 19-летнего Романа Капаклы. 22 июля участники телестройки устроили неформальную свадьбу на Сейшелах.

Яркая брюнетка и эпатажная звезда реалити-шоу считает, что ее дочь слишком много раз выходила замуж, устраивая подобные неофициальные мероприятия. При этом Татьяна Владимировна подчеркнула, что до настоящей регистрации брака дело так и не дошло.

Молодой человек сделал предложение возлюбленной в июне этого года. Они устроили романтичную церемонию на берегу океана, но распишутся ли в ЗАГСе участники "Дома-2" когда вернутся в Россию, неизвестно.

Мать Марины Африкантовой рассказала, что даже не видела торжество. По ее словам, из-за этого дочь сильно расстроилась. "Я уже не верю, свадьба это или не свадьба. Если ты делаешь пробную, потом не захочется настоящую. Она уже два раза так делала, в третий надо или выходить замуж, или оставить эту затею", – цитирует Татьяну Владимировну StarHit.

Публикация от Марина Африкантова Дом2 (@marina_afrika) 22 Июл 2018 в 2:56 PDT

Татьяна Африкантова к потенциальному зятю относится хорошо. Она считает, что Роман отлично подходит на роль отца для будущего малыша Марины: красивый, молодой и непьющий.

Отметим, что на церемонию на Сейшелах Марина выбрала длинное платье с открытыми плечами, которое подчеркивало ее фигуру. Пару поздравили как участники телешоу, так и поклонники.