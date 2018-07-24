Звезда "Дома-2" наплевала на свадьбу дочери: Она часто выходит замуж
Яркая брюнетка и эпатажная звезда реалити-шоу считает, что ее дочь слишком много раз выходила замуж, устраивая подобные неофициальные мероприятия. При этом Татьяна Владимировна подчеркнула, что до настоящей регистрации брака дело так и не дошло.
Молодой человек сделал предложение возлюбленной в июне этого года. Они устроили романтичную церемонию на берегу океана, но распишутся ли в ЗАГСе участники "Дома-2" когда вернутся в Россию, неизвестно.
Мать Марины Африкантовой рассказала, что даже не видела торжество. По ее словам, из-за этого дочь сильно расстроилась. "Я уже не верю, свадьба это или не свадьба. Если ты делаешь пробную, потом не захочется настоящую. Она уже два раза так делала, в третий надо или выходить замуж, или оставить эту затею", – цитирует Татьяну Владимировну StarHit.
Татьяна Африкантова к потенциальному зятю относится хорошо. Она считает, что Роман отлично подходит на роль отца для будущего малыша Марины: красивый, молодой и непьющий.
Отметим, что на церемонию на Сейшелах Марина выбрала длинное платье с открытыми плечами, которое подчеркивало ее фигуру. Пару поздравили как участники телешоу, так и поклонники.
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