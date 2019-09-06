Костюшкин рассказал малоизвестные факты о своей карьере

Певец выдал интересные подробности о начале своей карьеры. Стас Костюшкин рассказал, что первым продюсером группы "Чай вдвоем" был Сергей Курехин был музыкант, композитор, сценарист и актер Сергей Курехин.

Оказывается, Курехин хорошо знал отца исполнителя, джазового саксофониста Михаила Костюшкина. Вместе они вместе записывали в Германии саундтрек к фильму "Спальня Бастера". Участвовал в записи и 18-летний Стас Костюшкин.

Певец признался, что поначалу обидел Сергея Курехина. Услышав какую-то его запись, он, будучи недавно выгнанным из Ленинградской консерватории, высокомерно заявил музыканту, которого знала вся Европа.

"Чего бы тебе хорошую музыку не играть?" Курехин вспыхнул: "А чего бы тебе нормально не петь?" Развернулся и ушел. Вечером я сам заговорил с ним – еще раз попытался показать, как сильно разбираюсь в музыке. Но Сергей с неподражаемой лучезарной улыбкой задал мне пару вопросов по теме, и я мгновенно сел в лужу", – приводит слова Стаса Костюшкина Telegram-канал "Русский шаффл". Позже, когда они с Денисом Клявером создали группу "Чай вдвоем" и стали писать свои песни, Курехин первым поверил в них.

Композитор дал начинающим артистам на запись первого альбома две с половиной тысячи долларов – огромные деньги по тем временам. Сам Стас Костюшкин тогда, как театральный актер, зарабатывал 200 долларов в год.

"Потом уже отец Дениса Илья Львович Олейников вернул Сереже эту сумму и вложил в наш проект все свои сбережения – 84 тысячи долларов", – поделился малоизвестными фактами из своей творческой карьеры Стас Костюшкин.