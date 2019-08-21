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Стаса Костюшкина сняли голым в кустах

Стас Костюшкин. Фото:instagram.com/stas_kostyushkin_official/
20 августа Стас Костюшкин отметил 48-й день рождения. В честь этого события певец опубликовал в Instagram откровенное фото.
прочитано 1401 раз

На снимке исполнитель позирует полностью обнаженным, прикрываясь яблоневой веткой. "Короче, под конец дня рождения нашел молодильные яблочки. Мне опять 18!" – подписал пост именинник.

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Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

Поклонницы Стаса Костюшкина пришли в восторг от эротического кадра: "Огонь! В костюме Адама", "Нельзя баб престарелого возраста дразнить, у меня в 35 сердце уже слабое! Вот как мне дальше жить?", "Аполлон!", "Красавчик, что тут говорить. Жене повезло. Веселый, красивый, высокий и богатый!", "Стас, восхищаюсь Вашей формой!", "Вы супер! Полнейший позитив! Красивое тело, пусть все обзавидуются!"

"Я с четвертого раза только яблоки увидела!" – призналась подписчица.

Однако часть аудитории не оценила фотографию, сообщает teleprogramma.pro. "Это уже перебор!", "Не знаешь, как привлечь к себе внимание! Постыдился бы!", "Костюшки свои прикрой! У меня жена на тебя подписана!", "С фигурой неплохо, а с головой – подлечиться надо! Своим детям показывайте!" – взбесились злопыхатели.

Автор: 21 августа 2019, 10:37
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Нормально для певца "Фая, нет вайфая". <цензура>-<цензура>-<цензура>!
Маруся
Ответить
Есть фото - для понтов, есть фото -для всех, есть фото - для узкого круга, Костюшкин как всегда все объединил. Зря, очень зря. Все-таки хочется артистов поумнее как-то !!!!! Снять можно все, но зачем?Кому это? Мужикам Анапы с отвисшими животами вызов? Зря!!! Они своих женщин не поведут на его концерты!!!Всегда чувствуется, что у Костюшкина "голый и воспаленный " мозг
Гость
Ответить
Даже не знаю, что хуже, пожизненный идиотизм Костюшкина или ханжество и тупость этих самых пользователей... Что крамольного в этом фото-то, чего стыдиться ?
Гость
Ответить
Балбес..у него жена-мужик.Наверное,бьёт его плёткой,чтобы любил сильнее..А то выгонит.
Гость
Ответить
Да ничего особенного, войдите в положение мужика у них тоже климакс и перестройка организма, бабы в 50 груди и <цензура> части тела начинают выставлять , мужики свои причиндалы , все закономерно. Гормональный взрыв.
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