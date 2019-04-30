"Хвастун": накачанного Костюшкина разнесли за самодовольство
Артист в очередной раз решил поднять настроение поклонникам. "Тот редкий случай, когда ты похож на тортик", – написал Стас Костюшкин, сопроводив пост тремя смеющимися до слез смайликами.
На фото исполнитель позирует рядом с кулинарным шедевром в виде персонажа комиксов Marvel – Халка. Судя по всему, певца такое сходство вовсе не расстраивает. Стас Костюшкин продемонстрировал свои мускулы, показав, что находится в отличной физической форме.
Большинство подписчиков по достоинству оценили чувство юмора экс-солиста группы "Чай вдвоем". Однако некоторые раскритиковали Стаса Костюшкина за самодовольство. "Хвастун", "Осталось позеленеть", "Сталк Халкушкин – где надпись?" – высказались фолловеры.
Стоит отметить, что певец часто привлекает внимание пользователей Сети к своей физической форме. Ранее, находясь на отдыхе, Стас Костюшкин выложил снимок, где он с голым торсом позировал на фоне моря, и пожаловался, что он "жирный свин".
Как писали "Дни.ру", в декабре 2018 года Лолита Милявская приняла участие в съемках нового клипа Стаса Костюшкина. Интересно, что в ролике популярный исполнитель предстал абсолютно голым. Отметим, что мужской орган Стаса Костюшкина прикрыла рукой его супруга Юлия, сидящая на корточках позади артиста.
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