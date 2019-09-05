Тарзан заявил о продолжении карьеры стриптизера

Танцор прокомментировал высказывание Наташи Королевой о его уходе со сцены. Тарзан продолжит карьеру и после 50-летнего юбилея.

Выяснилось, что Сергей Глушко не собирается бросать своих поклонниц и будет выступать и дальше. Тарзан подчеркнул, что его жену, скорее всего, просто неверно поняли.

Пока о завершении профессиональной деятельности стриптизера артист даже не думал. "Все это ерунда. Продолжаем, конечно! Все ого-го!" – цитирует 49-летнего Тарзана Teleprogramma.pro.

Ранее многочисленных зрительниц Сергея Глушко огорчило известие о его уходе со сцены. Королева напомнила, что 8 марта ее мужу исполнится 50 лет. К этой дате Тарзан готовит грандиозное шоу. Певица отметила, что для Глушко это мероприятие станет последним.

"Для мужа это шоу будет красивым завершением карьеры в этом непростом жанре", – рассказала ранее Королева, которая является продюсером стрип-шоу Тарзана.

Как писали "Дни.ру", 21 августа Наташа Королева и Тарзан отметили топазовую свадьбу – 16 лет со дня бракосочетания. Впрочем, вместе пара чуть больше – 18 лет. У артистов подрастает сын Архип.

Знаменитые супруги являются активными пользователями Instagram и регулярно балуют своих поклонников новостями, фото– и видеоотчетами о своей личной жизни. Не секрет, что Тарзан с певицей любят провоцировать публику пикантными роликами, которые неизменно собирают массу отзывов в соцсети.