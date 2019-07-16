"Красив, как Бог!" – Тарзан в красных трусах возбудил россиянок

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Тарзан. Фото: www.globallookpress.com
Муж Наташи Королевой опубликовал откровенное фото с отдыха в Instagram. Тарзан (Сергей Глушко) снялся в стрингах на фоне морского пейзажа.
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Супруг певицы позирует с гордо поднятой головой у бассейна в одних красных стрингах. "Продолжение следует!" — подписал фотографию Тарзан.

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Сергей Витальевич Глушко (Тарзан)

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

Поклонницы Тарзана от сексуального снимка пришли в полный восторг. Видимо, кадр возбудил их красноречие. "Как по мне, очень секси. Так держать! А нам держаться!", "Не знаю, как нога, но красные труселя, конечно, манят!", "Аполлон!", "Красив, как Бог!", "Ай-ай-ай... Все женщины мира дружно вспотели сейчас!", "О, боже, какой мужчина!!!" – высказались фолловеры стриптизера.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал Сергея Глушко за слишком откровенное фото. "Как-то асексуально получилось", "Постарел Серега", "Уже возраст не тот, и тело не как у молодого. Видно, что уже под 50!" – заявили хэйтеры.

Отметим, что в семье Тарзана никто не смущается демонстрировать свои достоинства общественности. Так, ранее его звездная жена сфотографировалась полностью обнаженной, стоя на голове.

Как писали "Дни.ру", недавно стало известно, что у Сергея Глушко открылся кулинарный талант, и он хозяйничает на кухне в звездном семействе. Наташа Королева жалуется, что муж жестко контролирует ее питание. Тарзан уже много лет старается есть здоровую пищу и тщательно следит за собой, поэтому может похвалиться завидной фигурой. 

Автор: 16 июля 2019, 20:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

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