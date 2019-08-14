"Просто уродство": Тарзана разгромили за откровенное фото

Артист уже не в первый раз старается возбудить свою многочисленную женскую аудиторию. Полуобнаженные снимки то и дело появляется на его странице в соцсети. На этот раз Тарзан решил привлечь внимание общественности откровенным фото, на котором он позирует, прикрыв пикантное место стулом. Мужчина пояснил, что посвящает его каждой девушке, написав на английском: "Для тебя".
Казалось бы, снимок должен был взбудоражить прекрасный пол, а в адрес артиста посыпаться комплименты. Однако подписчики раскритиковали вид Тарзана. "Позорище", "Ни капельки не завидно. Терпеть не могу качков. Просто уродство. Был бы один в целом мире, рядом бы не села. И лицо, как рыбы, никакое, даже страшное", " Смотреть тошно", – написали комментаторы.
Впрочем, высказались и те, кто считает физическую форму артиста замечательной. И это неудивительно, ведь на заднем плане этого же фото можно обнаружить тренажер и штанги. Всем известно, что стриптизер активно занимается спортом, чтобы поддерживать свое тело в тонусе.
Напомним, что Сергей Глушко – не только актер и стриптизер, но и бодибилдер. У него есть собственное танцевальное шоу, с которым он гастролирует по стране.
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