"Цена неподъемная": Поргина отказалась ставить достойный памятник Караченцову

26 октября будет год, как умер Николай Караченцов. До сих пор на могиле артиста нет достойного его таланта памятника. Эту ситуацию решили исправить энтузиасты.

На сборе в театре "Ленком" вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина объявила, что 23 октября состоится открытие памятника ее покойному супругу. Артистка рассказала, каким будет памятник. "Мы перебрали разные варианты: из бронзы, из мрамора. В итоге остановились на гранитном памятнике. Театр "Ленком" сразу откликнулся, предложил миллион рублей. Но сейчас такие цены, что поставить достойный памятник стоит примерно как полквартиры в Москве. Цена для нашей семьи неподъемная", – призналась Людмила Поргина.

Она дала понять, что очень много денег ушло на путешествия, которые предпринимались для реабилитации Николая Караченцова. "Мы так долго боролись за жизнь Коли, лечились и у нас в стране, и за рубежом. Можно было бы обратиться к зрителям, спонсорам театра, бросить клич. Уверена, люди бы откликнулись – Колю любят, помнят. Но этой просьбой я бы принизила память о нем. Этим путем идти не хотелось", – отметила вдова артиста.

И тут ей на помощь пришли энтузиасты из крупной гранитной мастерской, которые сами предложили сделать памятник на безвозмездной основе. Монумент обещает быть символичным: на черном граните Николай Караченцов будет изображен в образе графа Рязанова из легендарного спектакля "Юнона и Авось", когда тот стоит на коленях. Над ним будет возвышаться корабль, парус, мачта в форме креста, как часть сценографии к спектаклю.

Но и это еще не все. На могиле Николая Караченцова появятся даже стулья и софиты. Людмила Поргина рассказала в беседе с репортерами сайта "Комсомольская правда": "По бокам памятника будут установлены софиты. Постамент – в виде сцены, на которую люди будут класть цветы. Рядом – деревянные стулья, как в зрительном зале МХАТа. В этом тоже есть своя аллегория – мы с Колей выпускники школы-студии МХАТ". Артистка отметила, что много фанатов посещают Николая Караченцова, нашедшего свой последний приют на Троекуровском кладбище. Они смогут посидеть на этих стульях, пообщаться с кумиром.