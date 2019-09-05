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Шоу-бизнес

"Цена неподъемная": Поргина отказалась ставить достойный памятник Караченцову

Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: www.globallookpress.com
26 октября будет год, как умер Николай Караченцов. До сих пор на могиле артиста нет достойного его таланта памятника. Эту ситуацию решили исправить энтузиасты.
прочитано 2336 раз

На сборе в театре "Ленком" вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина объявила, что 23 октября состоится открытие памятника ее покойному супругу. Артистка рассказала, каким будет памятник. "Мы перебрали разные варианты: из бронзы, из мрамора. В итоге остановились на гранитном памятнике. Театр "Ленком" сразу откликнулся, предложил миллион рублей. Но сейчас такие цены, что поставить достойный памятник стоит примерно как полквартиры в Москве. Цена для нашей семьи неподъемная", – призналась Людмила Поргина.

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Николай Петрович Караченцов актер

Она дала понять, что очень много денег ушло на путешествия, которые предпринимались для реабилитации Николая Караченцова. "Мы так долго боролись за жизнь Коли, лечились и у нас в стране, и за рубежом. Можно было бы обратиться к зрителям, спонсорам театра, бросить клич. Уверена, люди бы откликнулись – Колю любят, помнят. Но этой просьбой я бы принизила память о нем. Этим путем идти не хотелось", – отметила вдова артиста.

И тут ей на помощь пришли энтузиасты из крупной гранитной мастерской, которые сами предложили сделать памятник на безвозмездной основе. Монумент обещает быть символичным: на черном граните Николай Караченцов будет изображен в образе графа Рязанова из легендарного спектакля "Юнона и Авось", когда тот стоит на коленях. Над ним будет возвышаться корабль, парус, мачта в форме креста, как часть сценографии к спектаклю.

Но и это еще не все. На могиле Николая Караченцова появятся даже стулья и софиты. Людмила Поргина рассказала в беседе с репортерами сайта "Комсомольская правда": "По бокам памятника будут установлены софиты. Постамент – в виде сцены, на которую люди будут класть цветы. Рядом – деревянные стулья, как в зрительном зале МХАТа. В этом тоже есть своя аллегория – мы с Колей выпускники школы-студии МХАТ". Артистка отметила, что много фанатов посещают Николая Караченцова, нашедшего свой последний приют на Троекуровском кладбище. Они смогут посидеть на этих стульях, пообщаться с кумиром.

Автор: 5 сентября 2019, 14:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Николай Караченцов

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какая же она п.и.з.д.а.б.о.л.и.н.а....Лахудра
Гость
Ответить
Николай достоин шикарного памятника !!!! Лучшего исполнителя графа Резанова, нет и не будет!!!
1

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