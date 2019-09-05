Похваставшегося семейным счастьем Дмитрия Тарасова резко раскритиковали

"Дни.ру" решили узнать в Instagram, что думают россияне о том, что Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова. Ведь только год назад у звездной пары появился первенец – дочь Милана.
Выяснилось, что многие пользователи соцсети не в восторге от известия в семье футболиста. Более того, фолловеры буквально затравили Дмитрия Тарасова с женой едкими замечаниями.
"Кому они интересны непонятно. Беременна и молодцы! Вообще по фиг (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.). Она мышь, он самовлюбленный и неприятный утырок. С этим их и поздравляем", "Так ей че еще делать рожай да рожай больше ничего не умеет", "Дочка копия папа, не повезло же девочке. Бывший муж Бузовой чуть поинтереснее обезьяны. Бывший до сих пор живет за счет своей бывшей женушки. А Костенко видимо ничего не умеет, как только рожать. Да, милые россияне, они теперь будут этим зарабатывать, получая материнский капитал. Удачи, бывший "бузеныш", – крепко вмазали Тарасову и Костенко подписчики.
Напомним, Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко в январе 2018 года. Уже в июле модель подарила ему дочь. От первого брака у спортсмена подрастает десятилетняя дочь Ангелина. Только недавно Дмитрий Тарасов смог урегулировать вопрос относительно алиментов.
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