Похваставшегося семейным счастьем Дмитрия Тарасова резко раскритиковали

После объявления футболистом о второй беременности его жены Анастасии Костенко на него обрушился шквал критики. Пользователи Сети считают, что Дмитрий Тарасов и его новая супруга прославились только благодаря экс-избраннице спортсмена Ольге Бузовой.

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