Совершено нападение на студию Никиты Михалкова в Москве

В полицию позвонил охранник. Стражи порядка оперативно выехали по адресу Козихинский переулок, 11.
Правоохранители установили, что витражное стекло было разбито стулом, сообщает сайт "Комсомольская правда". Сейчас полиция занимается розыском хулиганов, а Никите Михалкову предстоит подсчитать убытки.
Пока ни сам режиссер, ни его представители, не прокомментировали произошедшее. Видимо, Никита Михалков потерял дар речи из-за дерзкого инцидента.
Отметим, творческое объединение "ТриТэ" выпустило такие фильмы, как "Турецкий гамбит", "12", "Книга мастеров", "Утомленные солнцем 2", "Легенда № 17", "Экипаж", "Движение вверх" и "Т-34". Также студия Никиты Михалкова занимается производством телесериалов и документального кино.
Ранее Никиту Михалкова постигла другая беда. Он получил травму ноги. Кинорежиссер появился на фестивале "Таврида-Арт" на костылях. В беседе с журналистами он поделился подробностями случившегося.
Как писали "Дни.ру", народный артист РСФСР рассказал, что врачи провели ему операцию по замене сустава. Во время процедуры медики занесли Никите Михалкову инфекцию, из-за чего он провел на операционном столе около 39 часов. Знаменитости предстоит серьезное восстановление.
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