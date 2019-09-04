Нерадивая мама: Борисова забыла важную для дочери вещь

Учебный год касается не только простых россиян, но и знаменитостей. В понедельник 2 сентября многие ребята вновь отправились постигать тайны науки. Звездные родители поспешили поделиться радостью с поклонниками. Правда, не у всех это получилось удачно. Так, телеведущая Дана Борисова ненароком умудрилась обидеть собственную дочь.



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