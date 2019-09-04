Нерадивая мама: Борисова забыла важную для дочери вещь

Дана посетила торжественную линейку своей 12-летней красавицы Полины. Девушка поспешила поделиться в Instagram новостями о важном событии. В Stories российская знаменитость выложила вопрос, похожа ли она на маму пятиклассницы.
Большая часть подписчиков рассыпалась в комментариях, а вот дочь Борисовой ответила, что "не особо". Девочка несколько обиделась, что ее мама забыла очень важную деталь. Полина отправилась не в пятый, а в шестой класс.
Как пишет издание Vokrug.tv, в скором времени Дана сама выложила комментарий дочери у себя на странице. Она уточнила, что, оказывается, она мама шестиклассницы. Просто не успела привыкнуть, что ее девочка стала старше на год. Телеведущая с юмором отнеслась к своей ошибке.
Напомним, отношения у звездной мамы с дочкой своеобразные. Недавно Дана поздравила Полину с днем рождения, выложив пост в микроблоге. Подписчики отреагировали лайками и комментариями.
Во время летнего отдыха Дана уехала снимать интервью, а Полина осталась в Болгарии. В это время в семье произошел небольшой конфликт. Борисова пожаловалась, что дочь не обращает на ее публикации внимания. Девочка довольно резко высказалась, что у нее нет времени сидеть в интернете.
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