"Что с лицом?": почерневшая Дана Борисова шокировала Сеть

Среди поклонников Даны Борисовой переполох. Виной тому странные пятна на лбу гламурной блондинки. В отличие от других представителей отечественного шоу-бизнеса, телеведущая не прячет свои изъяны – наоборот, без стеснения публикует в Instagram откровенные фото.
К примеру, с этими темными пятнами она как ни в чем не бывало веселилась на дне рождения председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова. Кстати, именно с его помощью Дана избавилась от вредных привычек.
Увидев множество вопросов от шокированных фанатов насчет лица, телеведущая пояснила, что "сделала лазер". Вообще, Борисова тщательно следит за внешностью. Она выкладывает видео и фотографии из косметологических кабинетов, где стойко переносит различные манипуляции. По всей видимости, в этот раз Дана перестаралась.
Говорят, красотка так активно ухаживает за собой, поскольку получила предложение о новой работе. А еще из-за полного штиля в личной жизни. Впрочем, Дана Борисова утверждает, что кавалеры у нее имеются.
"Честно? Замуж я вообще не хочу! Зачем мне это нужно? Мне сейчас и так хорошо: есть ухажеры, с которыми я встречаюсь, хожу в рестораны..." – похвасталась Дана Борисова в недавнем интервью.
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