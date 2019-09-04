"История дурно пахнет": чем Шепелев не угодил звезде Дома-2

Программы в жанре "ток-шоу" часто становятся предметом обсуждений в не самом позитивном ключе. Одним из таких проектов является "На самом деле" под ведением телеведущего Дмитрия Шепелева. Недавно, он высказался довольно резко о Диане Шурыгиной. Это сподвигло бывшую звезду "Дома-2" Мая Абрикосова обрушиться на медиа-персону с критикой.



Все началось с того, что Шепелев сначала сказал, что не имеет отношения к темам программы, по которым ему приходится работать. В комментариях мужчина поведал, что к выпуску о Шурыгиной он не притрагивался, а также согласился с мнением тех, кто считает ее девушкой с низкой социальной ответственностью.

Подобное проявление личных оценочных суждений взволновало публику, но куда больше возмутило Абрикосова. Как пишет издание Starhit, экс-звезда "Дома-2" с изрядной долей иронии и сарказма выразил свое мнение по теме.



"Честно говоря, не понимаю, что на Первом канале забыл Дмитрий Шепелев? Не вижу в нем ничего выдающегося. А после его некрасивого поведения в отношении родителей некогда им любимой женщины, так вообще сплошное разочарование", – поделился Абрикосов. Он выразил сожаление, что, по его мнению, телеведущий не смог вывести свой проект на громогласный уровень, а также отметил, что Дмитрию стоит быть осторожнее с социальными сетями.

"В микроблоге Шепелева есть пара любопытных комментариев. Господин телеведущий отказывается от причастности к темам выпусков своего шоу, стряхивая "грязь" на коллег, если не ошибаюсь. Ну, конечно, такой высокоморальный и положительный человек не может иметь отношения к Шурыгиной, ведь вся ее история дурно пахнет", – подытожил Абрикосов.

