"История дурно пахнет": чем Шепелев не угодил звезде Дома-2

Все началось с того, что Шепелев сначала сказал, что не имеет отношения к темам программы, по которым ему приходится работать. В комментариях мужчина поведал, что к выпуску о Шурыгиной он не притрагивался, а также согласился с мнением тех, кто считает ее девушкой с низкой социальной ответственностью.
Подобное проявление личных оценочных суждений взволновало публику, но куда больше возмутило Абрикосова. Как пишет издание Starhit, экс-звезда "Дома-2" с изрядной долей иронии и сарказма выразил свое мнение по теме.
"Честно говоря, не понимаю, что на Первом канале забыл Дмитрий Шепелев? Не вижу в нем ничего выдающегося. А после его некрасивого поведения в отношении родителей некогда им любимой женщины, так вообще сплошное разочарование", – поделился Абрикосов. Он выразил сожаление, что, по его мнению, телеведущий не смог вывести свой проект на громогласный уровень, а также отметил, что Дмитрию стоит быть осторожнее с социальными сетями.
"В микроблоге Шепелева есть пара
любопытных комментариев. Господин телеведущий отказывается от
причастности к темам выпусков своего шоу, стряхивая "грязь" на коллег,
если не ошибаюсь. Ну, конечно, такой высокоморальный и положительный
человек не может иметь отношения к Шурыгиной, ведь вся ее история дурно
пахнет", – подытожил Абрикосов.
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