Май Абрикосов раскрыл большой обман "Дома-2"

Экс-участник телепроекта "Дом-2" Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, рассказал о реальных рейтингах этой скандальной программы. По его мнению, россиянам уже надоело смотреть "главное шоу о любви".

В своем Instagram Роман опубликовал скриншот с результатами независимого исследования телевизионной аудитории, рейтинга и долей TV Index. В представленной таблице указаны 100 наиболее популярных программ на российском телевидении за последнюю неделю. Судя по этим данным, скандальное реалити-шоу занимает лишь 83-е место.

"Иногда встречаю комментарии, в которых вы говорите так: "ДОМ-2 ругают, но все равно смотрят" Утверждение это – уловка, распространяемая сотрудниками проекта. И вы на нее попались, запомнили и повторяете. (…) Когда вам будут внушать с экранов о суперпопулярности "ДОМа-2" – не верьте! Организаторы используют различные средства воздействия на ваше сознание. Например, "ДОМ-2" они называют "главным шоу о любви". Ну, какое-же оно главное-то, на 83 месте??? 😂 Или ведущие часто повторяют, что якобы проект смотрят 45-50 миллионов человек. К сожалению, статистика свидетельствует об обратном. Убедитесь сами, что в действительности проценты рейтинга и долей скромные. В десятки раз меньше заявленных организаторами 💣Из чего становится ясно – зрители не любят проект 👎 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Тертишный под постом.

Отметим, что подписчиков Мая эта статистика очень обрадовала. Многие отметили, что, если это правда, то российский зритель не так уж глуп: "Спасибо за выкладку... значит еще не все потеряно у нашей молодежи 😀я думала правда все еще смотрят эти обломки дома,,, я перестала когда ушел Май ... это было самое крутое время", "И даже из всего приведенного выше, смотреть нечего. Звезды под гипнозом, так это вообще, в садике надо показывать ребятишкам! Первый канал, Капец..."