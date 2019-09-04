"Помощь не нужна": семья Заворотнюк отказалась от врачей и денег после слухов о раке

Продолжают муссироваться слухи о болезни Анастасии Заворотнюк. Говорят, на все предложения помощи семья популярной актрисы ответила отказом.

Оказывается, уже не первый месяц в актерской среде шепчутся о плохом самочувствии звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Якобы не просто так артистка перестала выступать и посещать светские мероприятия. Ее супруг, прославленный фигурист Петр Чернышев, в последние месяцы даже не участвовал в ледовом шоу Татьяны Навки, хотя у него там главная мужская роль.

Впрочем, как только появилась информация о недуге Анастасии Заворотнюк, ее молодой муж снова вернулся на лед. Однако енеизвестно, сможет ли он полноценно гастролировать с ледовым спектаклем. В артистическом цеху рассказали, что на все предложения о врачебной и финансовой помощи семья артистки ответила отказом. "Петр сначала не отвечал на наши сообщения. А потом семья Насти сказала, что у них все есть, помощь им не нужна", – цитирует бывших партнеров Анастасии Заворотнюк сайт "Комсомольская правда".

Слухи о том, что у популярной актрисы заподозрили опухоль мозга, появились после другого, радостного, известия. Весной Анастасия и Петр объявили о рождении дочери Милы. Как оказалось, девочка появилась на свет еще осенью прошлого года. Счастливые супруги не скрывали, что ребенок долгожданный.

Несколько недель назад журнал "Тайны звезд" опубликовал статью, в которой сообщил, что у актрисы заподозрили рак мозга. Якобы именно из-за тяжелой болезни Анастасия Заворотнюк отказалась от гастролей и перестала появляться на светских мероприятиях. Более того, наблюдательные поклонники заметили на шее артистки шрам, напоминающий порез от биопсии загрудинных узлов.

"За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогранулематоз – разновидности рака крови. То есть, коллеги искали источник опухоли", – заявили медики изданию.

Официальный представитель Анастасии Заворотнюк опроверг данные об онкологическом заболевании, объяснив отказ актрисы от выступлений долгой процедурой получения американского паспорта. Нашлись и такие поклонники, кто не поверил в беременность артистки. Дескать, в период, когда она должна была ходить с большим животом, Анастасия Заворотнюк благополучно снималась и демонстрировала великолепную фигуру. А кто-то и вовсе считает, что слухи о раке лишь грязный пиар.