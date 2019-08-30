Правда о здоровье Заворотнюк: выгоден ли рак звезде сериалов

В течение последнего года жизнь актрисы Анастасии Заворотнюк была окутана тайнами. Сначала звезда сериала "Моя прекрасная няня" скрывала третью беременность. Заворотнюк родила дочь Милу в октябре прошлого года, однако поклонники артистки до сих пор гадают, как забеременела 48-летняя звезда – естественным путем или сделала ЭКО. Несколько месяцев назад Анастасия впервые показала лицо новорожденной дочери. Звезда и ее муж, фигурист Петр Чернышев, выглядели абсолютно счастливыми. Однако недавно Заворотнюк снова исчезла из поля зрения.

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