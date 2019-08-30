Правда о здоровье Заворотнюк: выгоден ли рак звезде сериалов

Молодая мама перестала выкладывать свежие фото в социальных сетях и отменила предстоящие спектакли. Говорят, будто артистку сразил страшный недуг. Тот же, с которым боролась Жанна Фриске – рак головного мозга. Сама актриса до сих пор не прокомментировала слухи.
Возможно, Анастасия устала от того, что каждый ее шаг словно рассматривают под микроскопом: обсуждают подробности ее зачатия, мужей, медицинские диагнозы. Даже личная жизнь детей Завортнюк подробно смакуется в прессе. Настю можно понять: когда она в третий раз стала мамой, ей, скорее всего, попросту захотелось тихого счастья и уединения. Невозможно отчитываться за каждый шаг перед аудиторией, да и зачем?
С другой стороны, сейчас актриса могла бы опровергнуть пересуды, которые ходят вокруг ее имени. Однако знаменитость не спешит это делать, подогревая еще больший интерес к своей персоне. Говорят, что уже в сентябре артистка впервые за долгое время выйдет в свет и даст интервью на одном из телеканалов. Может быть, слухи ей просто выгодны? Ведь чем чаще ее имя упоминается в медиапространстве, тем более востребованным лицом она становится. Эта версия тоже имеет место быть, но лично я не склонен ей верить. Все-таки хайп на собственном здоровье – это самое последнее дело. Способны на это лишь такие персонажи, как Бари Алибасов. Успешной и счастливой Заворотнюк прибегать к таким способам ни к чему.
А пока и журналистам, и аудитории остается только гадать, что же на самом деле происходит со звездой сериала "Моя прекрасная няня". Хочется пожелать Анастасии здоровья и благополучия.
Популярные темы форума
Задолбвла эта гребанная Украина Кураина.
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Стоит ли переезжать в Москву?
Наши питомцы.
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
Надоело одиночество!...
А я рада, что в центра Санкт-Петербурга стало много таджиков.
Кормить грудью на людях
Сколько у вас любовников?