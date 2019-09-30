Костенко рассказала о подчинении Тарасову

Беременная вторым ребенком модель опубликовала в Инстаграм свежее совместное фото с Дмитрием Тарасовым. Звездная пара сделала селфи. Спортсмен в кадре смотрит в гаджет, а Анастасия Костенко покорно глядит на него самого.
"Так и в жизни: любимый смотрит, куда нас вести, а я смотрю на него и иду за ним", – подписала снимок благоверная футболиста. Видно, что в семье девушка с радостью подчиняется мужу.
Поклонницы Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко в комментариях восхитились красотой супругов и правильностью сказанных моделью слов. Были и те, кто отметил, что на такого мужа действительно нужно постоянно смотреть, чтобы он не ушел к другой красотке – как ранее к ней от Ольги Бузовой.
Материал дополняется
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Самая некрасивая женщина в мире
Ей 45 мне 20
Не " выметать ссор из избы "
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Русская и африканец
Первый opгaзм
Самый сексуальный мужской голос?
Секонд Хэнд
Секс с женой уже не тот