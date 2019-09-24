Беременная Анастасия Костенко ублажила безработного Дмитрия Тарасова перед камерой

На первом фото его жена, Анастасия Костенко, сидит возле его ноги и массирует ее. Спортсмен поведал, что эту процедуру супруга ежедневно делает ему на ночь.
На втором кадре модель запечатлена на кухне. Она стоит, склонившись над столешницей, и что-то нарезает. "Доброе утро. Ждем завтрак", – подписал кадр Тарасов.
Между тем, пользователи Сети не одобряют поведение Дмитрия, сообщает "Экспресс газета". По их мнению, он стал так часто публиковать моменты из семейной жизни, чтобы лишний раз унизить прислужливую жену.
Напомним, пару месяцев назад ФК "Локомотив" расторг контракт со спортсменом. Поэтому в последнее время Тарасов сидит дома без работы, а все свободное время посвящает восстановление после травмы. Костенко всеми силами старается поддержать супруга.
Отметим, летом Дмитрий перенес серьезную операцию на ноге. После этого он улетел на реабилитацию в Италию.
Популярные темы форума
Александр Хочинский- ваш кумир?
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Уход за свекровью- инвалидом.
Девушки шарахаются
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Кто лучший ведущий на росс. Т.В?
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Самая красивая женщина в мире?
Смешанные браки. Это хорошо?
Как забыть измену?