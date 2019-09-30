"Какая же она хорошенькая": дочь Навки растрогала российских звезд

Знаменитость опубликовала несколько снимков маленькой Нади. Татьяна Навка написала, что сегодня православные отмечают День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В этот день принято поздравлять с именинами всех, кому посчастливилось носить имена этих святых.
"С Днем ангела! Я очень рада, что у тебя такие сильные небесные покровители! Мы все тебя очень любим и ценим, наше солнышко, наша малышка, наша Надежда!" – отметила Навка.
К поздравлению фигуристки присоединились многие звезды российского шоу-бизнеса. "Какая же она хорошенькая 😍", – написала Анна Семенович в комментариях. Певица Жасмин и актриса Алика Смехова, умилившись, оставили смайлики–сердечки. "Сладкая", – отметила Марина Юдашкина.
Добавим, что Татьяна Навка не скрывает гордости за отпрыска. Девочка растет очень смышленой и спортивной. Пятилетняя наследница фигуристки и пресс-секретаря российского президента – Дмитрия Пескова – занимается в школе балета, а недавно стала участницей ледового шоу.
На днях Татьяна Навка опубликовала в микроблоге видео со съемок промо ролика к новой сказке на льду "Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств". Спортсменка сообщила подписчикам, что в шоу будет участвовать и Надежда. Девочке пришлось работать до поздней ночи, но она отлично справилась.
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