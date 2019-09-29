Россияне шокированы неприкрытым хамством Навки

Известную фигуристку обвинили в обмане зрителей. Татьяна Навка ответила поклонникам в Инстаграм, после чего на нее обрушился еще больший шквал критики.

Ледовые шоу фигуристки, которые собирают овации не только в России, но и в Турции, разочаровали публику. На своей странице в соцсети Татьяна Навка периодически анонсирует "Аленький цветочек", который стартует в Москве в ноябре, и предлагает поклонникам приобрести билеты. Однако искушенные зрители, успевшие побывать на другом ее ледовом спектакле в Турции, оказались разочарованы.

Оказывается, заявленный состав фигуристов не соответствует действительности. Одна из пользовательниц Сети указала звезде на это под одной из ее публикаций. "Были в Турции на Вашем шоу Руслан и Людмила, но вместо Вас была лишь Аделина Сотникова и больше никого из заявленных Чернышова, Дробязко, Ванагаса.... Хотя об этом нигде не предупреждалось. Почему так? Хотелось бы получить ответ", – корректно написала Татьяне Навке зрительница.

Ответ знаменитости не просто не удовлетворил фолловеров, а вызвал у них шок. Они не ожидали от нее насмешек над своей аудиторией. "Я уверена, что Сотникова была превосходна!!! А где Вы видели, что мы заявляли о том, что состав не будет меняться?", – отреагировала на подозрения в обмане Татьяна Навка.

Оскорбленные хамством прославленной фигуристки комментаторы вступили с ней в дискуссию. "Так нельзя. Что значит, а где вы видели, что мы заявляли, что состав не будет меняться? Так невежливо со своим зрителем. А вы заявляли, что у вас состав не единственный? Нет", – отметила одна из подписчиц.

Она добавила, что в любых спектаклях при покупке билетов указывают состав, где видно, что роль играет только один артист или несколько. "А то, что вы делаете, это нечестно и манипуляция зрителем", – заключила поклонница.

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