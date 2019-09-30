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"Ее могут просто "закрыть": звезде сериала "Счастливы вместе" грозит срок

Наталья Бочкарева. Фото: www.globallookpress.com
Дана Борисова рекомендует актрисе не нарываться на неприятности. По мнению телеведущей, Наталья Бочкарева не должна "угрожать судами МВД".
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Дана Борисова, которая не понаслышке знает о наркозависимости, поведение звезды сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой осуждает. Телеведущая уверена, что на скандальной видеозаписи именно артистка.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

"Зря она разыгрывает этот спектакль, потому что наказана будет однозначно. Скорее всего, ей дадут три года условно, но если она будет всех злить и угрожать судами МВД, то ее могут просто "закрыть" – дать реальный срок. Нужно понимать, что по этой статье очень тяжелое наказание", – подчеркнула Дана Борисова.

Как оказалось, ранее стилист телеведущей попал в такую же ситуацию. У парикмахера Борисовой тоже нашли запрещенные вещества, его осудили на три года.

Также Дана обратила внимание на то, что Наталья сильно похудела. За год артистка сбросила 60 килограммов. По словам Борисовой, худеть с помощью наркотиков – новый тренд в шоу-бизнесе.

Дана Борисова подчеркнула, что готова устроить Наталью Бочкареву на реабилитацию в клинику, где лечилась сама. "Если Наталья хочет вылечиться, то я готова оказать и поддержку и помощь. Даже анонимно!" - отметила Дана Борисова в беседе с Teleprogramma.pro.

Напомним, звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву задержали 28 сентября. Сотрудники полиции остановили ее автомобиль, так как им показалось, будто бы артистка вела себя неадекватно за рулем. В последствии сообщалось, что при попытке полицейских обыскать звезду актриса спрятала пакетик с кокаином в нижнее белье.

В момент задержания знаменитости велась оперативная съемка, кадры которой попали в Сеть. Сама Наталья Бочкарева уверяет, что на выложенном видео была не она. Актриса надеется, что автора ролика найдут и заставят публично извиниться.

30 сентября 2019, 17:28

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость как в горле кость
Ответить
я так понимаю, без запрещенных средств этим шмарам не живется на белом свете? Я так понимаю, всё остальное у них уже есть? Только запрещенных средств их не хватает по жизни?
Гость
Ответить
Отмажут коллегу друзья-артисты. Снимут сердобольное шоу под названием :Она же мать! Или запустят флешмоб под девизом "Ачетакогоскемнебывает".
1

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