Как залезли в трусы: поведение Бочкаревой с наркотиками вызвало вопросы у Солнцева

У Солнцева возникло много вопросов после того, как он ознакомился с подробностями происшествия. Необычным кажется поведение Бочкаревой. "Я не могу ответить вам на вопрос, каким образом полицейские залезли к ней в трусики, потому что наркота была там. Я не знаю, как. И зачем она так быстро сдалась?" – удивляется шоумен.
По его словам, у актрисы есть шанс обернуть скандал себе на пользу. "Я желаю Наташа успеха, желаю ей поднять, отряхнуться и идти дальше, но уже с новыми смыслами, которые она приобрела сейчас!" – заявил Солнцев.
Напомним, что Наталью Бочкареву задержали 28 сентября. Источники в полиции сообщают, что она пыталась спрятать наркотики от полицейских: переложила их из кармана в нижнее белье.
Актриса отказалась проходить медицинское освидетельствование. Ее отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Самая некрасивая женщина в мире
Хочу отдать ребенка в детдом
Ей 45 мне 20
Не " выметать ссор из избы "
Русская и африканец
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Люблю шашлыки.
Самый сексуальный мужской голос?
Первый opгaзм