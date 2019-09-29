"Прискорбно": Борисова посочувствовала попавшей в кокаиновый скандал Бочкаревой

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала скандал вокруг звезды "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой. Накануне в Сети появился ролик, на кадрах, как утверждается, запечатлена актриса – ее задерживают полицейские и изымают у нее наркотики.

По словам Борисовой, в шоу-бизнесе употребление запрещенных веществ – не редкость. Дана уверяет, что большинство звезд отдают предпочтение амфетамину и мефедрону. При этом Борисова подчеркнула, что наркотики – общая беда всех людей на планете, а не только известных личностей.

Звезда вспомнила, что в свое время сама попала в эту западню, но вовремя смогла остановиться. Сейчас Борисова снимает собственную программу на тему наркотиков и их вреда и помогает людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Что касается Натальи Бочкаревой, то Борисова призналась, что очень хорошо ее понимает: "Я сама была в аналогичной ситуации, только меня задержали за алкоголь. Ну, что могу сказать – прискорбно", – заявила Дана в разговоре с Ura.ru.

Напомним, что сама Наталья Бочкарева уверяет, что на выложенном видео была не она. Актриса надеется, что автора ролика найдут и заставят публично извиниться.