"Прискорбно": Борисова посочувствовала попавшей в кокаиновый скандал Бочкаревой

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала скандал вокруг звезды "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой. Накануне в Сети появился ролик, на кадрах, как утверждается, запечатлена актриса – ее задерживают полицейские и изымают у нее наркотики.
По словам Борисовой, в шоу-бизнесе употребление запрещенных веществ – не редкость. Дана уверяет, что большинство звезд отдают предпочтение амфетамину и мефедрону. При этом Борисова подчеркнула, что наркотики – общая беда всех людей на планете, а не только известных личностей.
Звезда вспомнила, что в свое время сама попала в эту западню, но вовремя смогла остановиться. Сейчас Борисова снимает собственную программу на тему наркотиков и их вреда и помогает людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Напомним, что сама Наталья Бочкарева уверяет, что на выложенном видео была не она. Актриса надеется, что автора ролика найдут и заставят публично извиниться.
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