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Алена Водонаева показала третью ногу

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Алена Водонаева часто делится с фолловерами откровенными и провокационными снимками. На этот раз она шокировала россиян новым, опубликованным в социальной сети Instagram постом. 
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Актриса выложила целую серию кадров. На сделанных в Калифорнии фотографиях, она позирует в мини-платье серебристого цвета, лежа на ступеньках.

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Вот только на одном из снимков фанаты заметили у звезды третью ногу. Судя по всему, это результат неудачного фотошопа.  

"На первом фото прифотошопили ногу со второго. Там край платья по-другому выглядит – сборками, а на первом видно, как нога от самого таза прифотошоплена к платью просто", – объяснила одна из подписчиц Алены. 

Помимо язвительных высказываний на счет третьей конечности, критики активно оставляли и другие негативные комментарии. "Как кобыла!", "Перебор фотошопа", "Стареющую шаболду отфотошопили до неузнаваемости. Отродясь такого аккуратного маленького носика у Водонаевой не было. В сторис видим крупный баклажан!", "Ты поправилась!", – высказывались злопыхатели. 

"То чувство, когда две ноги уже не в моде", – ехидно отметила пользователь Сети.

Тем временем, Водонаева на критику и насмешки предпочла не отвечать. Она редко вступает в дискуссии в Сети, особенно, если в роли оппонентов выступают хейтеры.

30 сентября 2019, 15:10
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