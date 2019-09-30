Алена Водонаева показала третью ногу

Актриса выложила целую серию кадров. На сделанных в Калифорнии фотографиях, она позирует в мини-платье серебристого цвета, лежа на ступеньках.
Вот только на одном из снимков фанаты заметили у звезды третью ногу. Судя по всему, это результат неудачного фотошопа.
"На первом фото прифотошопили ногу со второго. Там край платья по-другому выглядит – сборками, а на первом видно, как нога от самого таза прифотошоплена к платью просто", – объяснила одна из подписчиц Алены.
Помимо язвительных высказываний на счет третьей конечности, критики активно оставляли и другие негативные комментарии. "Как кобыла!", "Перебор фотошопа", "Стареющую шаболду отфотошопили до неузнаваемости. Отродясь такого аккуратного маленького носика у Водонаевой не было. В сторис видим крупный баклажан!", "Ты поправилась!", – высказывались злопыхатели.
"То чувство, когда две ноги уже не в моде", – ехидно отметила пользователь Сети.
Тем временем, Водонаева на критику и насмешки предпочла не отвечать. Она редко вступает в дискуссии в Сети, особенно, если в роли оппонентов выступают хейтеры.
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