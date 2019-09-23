Алена Водонаева перестала узнавать знакомых

Теледива Алена Водонаева призналась подписчикам, что далеко не всегда приветствует своих знакомых на улице или где бы то ни было, посколько бывает так, что она их не узнает.
О причинах такой проблемы Водонаева написала в своем Instagram, отметив, что это связано с плохим зрением. Более того, по словам девушки ситуация со здоровьем в этом плане у нее ухудшается.
"Я боюсь делать операцию на глаза. Мне страшно, поэтому я всегда в очках", – рассказала Водонаева, отметив, что сейчас у нее "минус три", и зрение продолжает падать.
"И когда я не здороваюсь, то не потому что я высокомерная, а потому что вообще никого не вижу", – говорит Водонаева.
Бывшая участница "Дома-2" нередко делиться с подписчиками самым сокровенным. Но чаще всего она выкладывает провокационные снимки. Так, последняя фотосессия теледивы в нижнем белье и простынях вызвала настоящий фурор. Поклонники отметили. что звезда сильно похудела, скинув все лишнее, набранное после развода.
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