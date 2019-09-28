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Известный блогер открестился от романа с Бузовой

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com.
На днях в Сети появились слухи о романе Ольги Бузовой с известным блогером. Вести об интрижке нарушили покой члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.
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Друзья и коллеги день и ночь звонили общественнику. Многие интересовались, как ему удалось обратить на себя внимание Ольги Бузовой. Вот только Вадим Манукян не сразу понял, о чем речь.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Мне уже второй день знакомые обрывают телефон. Некоторых из них я месяцами не слышал. Все с одним и тем же вопросом. А это правда, что пишут, дескать, у меня роман с Бузовой? Я им говорю, что это бред какой-то и спрашиваю у них, откуда они взяли всю эту ересь. Оказывается в последние пару дней весь Интернет только и пестрит заголовками о романе Бузовой с блогером Манукяном", – рассказал член экспертного совета корреспонденту "Дни.ру".

Вадим Манукян признался, что ему пришлось проштудировать все последние новости об Ольге Бузовой. Теперь общественник вынужден открещиваться от романа с поющей телеведущей в соцсетях.

"Оказывается ей и правда приписывают роман с моим однофамильцем, он тоже блогер. Написал у себя на всех страничках в соцсетях пост, чтобы не верили в это и уж точно не приписывали мне всю эту историю. Я, конечно же, желаю Ольге Бузовой счастья, пусть даже с Манукяном, главное, чтобы я к этой истории не имел никакого отношения", – с улыбкой отметил эксперт.

Напомним, на днях Ольга Бузова дала повод для слухов. Знаменитость намекнула на отношения с блогером Давидом Манукяном: выходила с ним в свет, сняла в своем клипе "Лайкер", публиковала совместные фото.

28 сентября 2019, 10:49
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Как всегда В.Манукян пожелал "блокаднице" Бузовой счастье Когда же он займется , бездарной Бузовой,культурный,ты наш И чего он написал эту чушь Зачем?? Устал от звонков,а он не устал от этой тупой хамки, Бузовой? Эксперт, почитал бы комментарии про неё Нет только дает зеленую улицу А Бузова с каждым разом все больше хамит и ничего не боится С тарелкой и "блокадницей" замяли? ,а наказания где ? Значит всем можно? ВСЕ знают,что её фанаты малолетки,которых повести за собой, нечего делать А чему может научить, вечно голая на сцене, Бузова? Завила весь интернет голыми <цензура>... ,да и промежность ей, с таким прошлым, нечего делать показать,а в Госдуме вот такие,как В.Манукян молчат А эта безумная, бездарность живет припеваючи,когда эксперт займешься своим делом?? Тупость написал, ещё раз обозначил эту, никому не нужную, дрянь ЭКСПЕРТ ЧИТАЙ БОЛЬШЕ,ЧТО ПИШУТ ОБЫЧНЫЕ,РАЗУМНЫЕ ЛЮДИ ,
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