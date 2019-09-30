"У Брежневой кризис в отношениях": звезда "Дома-2" высказался о похождениях Меладзе

Веру Брежневу регулярно видят вдали от мужа – то она устраивает танцы с Надеждой Дорофеевой, то дурачилась в постели со стилисткой Ханной Хмелевой. Однако чаще всего певицу замечают в объятиях модели Елены Перминовой.
Подобное отдаление супругов друг от друга поклонники связывают с похолоданием в отношениях. Мало кто списал раздельный отдых знаменитостей на уважение личного пространства. Так и Солнцев считает, что виной такому поведению знаменитой пары являются измены Меладзе.
Не так давно Брежнева удивила фанатов неоднозначным поступком. Девушка удалила со своей страницы в социальной сети "Инстаграм" все фото с супругом. Она объяснила это нежеланием вызывать зависть у злопыхателей, однако Рустам выразил недоверие к словам знаменитости.
"Фотки любимых обычно удаляют, когда происходит разрыв или какой-то скандал. Явно у Брежневой сейчас наступил кризис в отношениях с мужем," – уверен шоумен. Своими размышлениями он поделился с изданием EG.ru.
По его словам, продюсер охладел к жене и увлекся молодой подопечной Эрикой Герцег. Солнцев отметил, что несмотря на роскошную внешность Брежневой, она уже не так молода, как прежде.
"Она стала взрослой. Если не сказать, слишком взрослой. И Меладзе, видимо, потерял к ней интерес. Перестал писать ей новые хиты. Не исключаю, что он и впрямь переключился на более молодую девочку из новой "ВИА Гры". Для него это вполне традиционно," – подытожил Рустам.
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