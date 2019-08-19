Вера Брежнева в костюме мужа вывела из себя поклонников

На снимке артистка позирует в костюме оверсайз. Пиджак расстегнут, а из-под него виднеется бюстгальтер телесного цвета. На шее у Брежневой – две нитки жемчуга. Этот образ был подобран специально для съемки в журнале Vogue.
"Словно хиппи, я чувствую себя свободной, реализованной, привлекательной. Молодым девушкам, которые с чрезмерной серьезностью относятся к своей внешности, хочется сказать: "Расслабьтесь. Внешность, конечно, важна, но гораздо важнее ваши энергетика, харизма, доброта". Уверенность в себе не приходит просто так с возрастом, это долгая работа над собой", – подписала пост Вера.
"Вот мне интересно, чем Вы занимались со своей харизмой до "ВИА Гры"? Наверное, на кастинге братьев Меладзе покорил Ваш богатый внутренний мир! И скажите в очередной раз, что так считают злопыхатели!" – выплеснула негатив одна пользовательница Сети.
"Согласна! Ни красоты, ни харизмы!" – съязвила другая.
Один из подписчиков, не разбирающийся в модных трендах, спросил: "Вера, этот костюм случайно не Константина?" Брежнева решила пошутить и ответила утвердительно.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Мужчина стрелец
Сын позор семьи
Я очень люблю музыку
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Выйти замуж на мусульманина
Ищу человека!...
Сбила собаку
Свидетели Иеговы
Почему муж отдаёт все деньги жене?