Всплыло постельное фото Веры Брежневой с Иваном Ургантом

Исполнительница опубликовала снимок в Stories в своем Instagram-аккаунте. В кадре видно только ноги звезды на фоне включенного телевизора. В этот момент там как раз показывали лицо Ивана Урганта – ведущего шоу "Вечерний Ургант".
На одной из ног Веры по-хозяйски покоится рука мужчины. Судя по всему, она принадлежит ее мужу – Константину.
"Мои любимые в одном кадре!", – подписала фото Брежнева.
Напомним, в марте 2015 года стало известно о тайной свадьбы Веры и Константина. Церемонию бракосочетания влюбленные устроили в в итальянском городке Форте-дей-Марми.
До Меладзе Брежнева была дважды замужем. Еще до начала карьеры певица жила в гражданском браке с украинским политиком Виталием Войченко. В 19 лет девушка родила дочку Соню, после чего молодые люди расстались.
После него знаменитость связала свою жизнь с известным украинским предпринимателем и миллионером Михаилом Киперманом. Их отношения продлились шесть лет.
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